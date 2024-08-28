T.C.

ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1312

Davalı Muhammed Demirci'ye (T.C. 16768000862) dava dilekçesinin, davalının adresinin UYAP üzerinden yapılan sorgulamalar ve yapılan kolluk araştırmalarına rağmen tebligata yarar açık ve sarih adresi tespit edilemediği anlaşıldığından, Mahkememizin 2023/1312 Esas sayılı dosyası ile, davacı tarafından ''Miras bırakan Cafer Bağ' dan mirasçılarına intikal eden Ankara İli, Mamak İlçesi, Abidinpaşa - İmar Mahallesi 9200 ada 11 parsel sayılı taşınmazın müvekkili ile diğer mirasçılar arasında haricen anlaşılarak paylaşıldığı, mirasçılardan Muhammed Demirci'ye ulaşılamadığından anlaşma sağlanamadığı, ortaklığın satış suretiyle ortadan kaldırılmasına ve paylar oranında paylaştırılmak suretiyle ortaklığın giderilmesine'' karar verilmesinin talep edildiği, taraflar arasında görülen ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin, HMK 129. maddesi uyarınca dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi ile birlikte HMK 126.maddesi uyarınca tanık listesi, tüm delilleriniz ile belgelerinizi asıllarını veya onaylı suretleri davacı sayısından bir fazla olarak ibraz etmeniz gerektiği ve celbi gereken belgeler ve dosyalar varsa ilgili yerlere müzekkere yazılması için gerekli bilgilerin dosyaya sunulması hususu HMK'nın 318. Maddeleri gereğince davetiye yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI:

TC KİMLİK NO : 16768000862

ADI SOYADI : MUHAMMED DEMİRCİ

BABA ADI : CAFER

ANA ADI : TÜRKAN

DOĞUM TARİHİ : 09/06/1983

DOĞUM YERİ : ÇUBUK

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