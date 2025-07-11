ANKARA 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/427 Esas

KARAR NO : 2025/312

Tehdit, Hakaret, Yaralama suçundan sanık Alattin Tublek hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/05/2025 tarihli ilamı ile TCK'nın 106 Maddesi gereğince Beraat, TCK 86 ve 125 maddeleri gereğincede Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiştir. İbrahim ve Rabia oğlu, 01/01/1963 doğumlu, katılan AYDIN GÜZELTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren iki hafta içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanın tutanağa geçirtilerek hakime onaylatılması sureti ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olduğuna, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine,

İlan ücretinin ve mahkememe masrafının, hakkında ilan yapılan sanıktan alınmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.07.2025

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