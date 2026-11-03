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T.C. ANKARA 50. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO :2026/486

DAVACI : ALİ YALÇIN

DAVALI : CEVHERİ GÜVEN - 15011071994

Davacı Ali YALÇIN tarafından aleyhinize açılan Manevi Tazminat davasında; Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN'a matufen 1 milyona yakın abonesinin bulunduğu Cevheri Güven Youtube kanalı üzerinden "BİR HIRSIZIN ANATOMİSİ" başlığıyla yayımlanan videoda alenen hakaret ederek davacının çevresinde kazandığı itibarı aşağılayan yazılı, sözlü veya görüntülü beyanlarla kişilik haklarından şeref ve haysiyete yönelik tecavüz eden, Haksız, usul ve yasaya aykırı eylemleriyle davacının manevi varlığında yıpranmaya neden olan davalıdan 5.000-TL Manevi Tazminatın, 06.05.2026 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi talep edilmiştir.

Mahkememizce adresiniz bulunmaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının davalı Cevheri GÜVEN'e ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere davalı Cevheri GÜVEN'e ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02584715