ANKARA 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ANKARA 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/636 Esas

DAVACI : Hakan Kayhen -TC:14963763728

DAVALI : Özaydınlar Otomotiv Tekstil Turizm Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd Şirketi' ve diğer davalılar

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce alınan 10/07/2026tarihli bilirkişi ek raporunda özetle;

*Dosya kapsamındaki tapu kayıtlarından dava konusu 9 no’lu b.bölümün; 11/15 Hissesinin05.11.2019 tarihli imar+birleş. işleminden; davacı Hakan Kayhan, tespit edildiği,

*Dava konusu b.bölümün bulunduğu söz konusu ada parselde inşası kararlaştıran taşınmaz için davalı yüklenici ile arsa sahipleri arasında iki tane kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmış olduğu,bunların;Ankara 45.Noterliği’nden 09.07.2008 tarih ve 11942 y.no ile tanzim ve tasdikli bulunan; arsa sahipleri Burhan Oran,Muzaffer Oran,Kibariye Güler,Osman Güler,Yalçın Yıldırım,Şükrü Yıldırım, Erdal Yıldırım,Sevim Barut,Nuh Yıldırım,Fazilet Gezer,Recep Yusuf Türkben ve ile yüklenici İşça İnş.Mak.Gıda Tur.Taah ve Tic.Ltd.Şti.ni temsilen İsmail Çakır arasında akdedilen sözleşme ve mal sahipleri Yılmaz Ertekin,Hikmet Oran ve yüklenici İşça İnşaat Mak.Gıda Tur.Taah. ve Tic.Ltd.Şti. arasında akdedilen Ankara 45. Noterliğinin 30.07.2012 tarihli ve 17172 yevmiye nolu Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi olduğu,

*Huzurdaki asıl davanın davacı tarafından, arsa sahiplerinden Nuh Yıldırım mirasçıları Oğuzhan Yıldırım,Volkan Yıldırım,Emine Yıldırım, Bilgen Erkmen’e karşı açıldığı,Sayın Mahkemece 04.02.2026 tarihli duruşmada davacı tarafa," kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yer alan tüm arsa maliklerineiş bu dava ile birleştirilmek üzere dava açması için süre verildiği;"

Verilen süre sonucunda huzurdaki davacı tarafından Ankara 7.Tüketici Mahkemesi’nin 2026/308E sayılı dosyası ile Burhan Oran,Muzaffer Oran,Kibariye Güler,Osman Güler,Yalçın Yıldırım,Şükrü Yıldırım, Erdal Yıldırım,Sevim Barut,Nuh Yıldırım,Fazilet Gezer,Recep Yusuf Türkben'e karşı dava açılarak huzurdaki dava ile Birleştirildiği, aynı ada parseldeki taşınmaz için yüklenici firma ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdeden;Yılmaz Ertekin,Hikmet Oran'a karşı açılan davaya rastlanmadığı,

*Birleşen Ankara 14.Tüketici Mahkemesi’nin 2024/182E.sayılı dosyasının, haciz şerhlerinden ari tescili istenilen dava konusu 9 no'lu dairenin üzerindeki haciz ve takyidat sahipleri hakkında açılan dava olduğu,

*Dosya kapsamında ve mahallinde yapılan tespitlerde; inşaatın fiziksel tamamlanma seviyesinin %95 olduğu, giderilmesi gereken imalatların güncel tutarının 646.400,00 TL olduğu, ayrıca iskan ruhsatına esas borç tutarının; 303.798,00TL (Takdiri Sayın Mahkeme’ye ait olmak üzere;dosyadaki yazı cevaplarında, SGK ve vergi borçlarının dava konusu inşaata münhasıran belirtilmediği) olduğu, iskan ruhsatının alınmamış olduğu,

*Tarafımıza verilen görev doğrultusunda; kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gereği müteahhit hak edişi olan fakat arsa sahipleri adına kayıtlı bulunan başka bağımsız bölüm olup olmadığı yönünden yapılan tespitlerde;dava konusu 9 no'lu dairenin 4/15 hissesi dışında;

Birinci kat 4 nolu Meskenin müteahhide düşen %9,44 hissesi, 3 no'lu mesken vasıflı b.bölüm,10 no'lu mesken vasıflı b. bölümün arsa sahipleri adına kayıtlı bulunduğunun anlaşıldığı,

*KKİS gereği yükleniciye özgülenen ancak arsa sahipleri adına kayıtlı bulunan dairelerin değer tespitlerinin ;4 no'lu dairenin %9,44 güncel değeri :363.440,00 TL,3 no'lu dairenin güncel değeri 3.800.000,00 TL 10 no'lu dairenin güncel değeri 3.900.000,00 TL, Olmak üzere toplam 8.063.440,00 TL olduğu, Söz konusu dairelerin değerlerinin(toplam8.063.440,00 TL), eksik kusurlu imalat ve iskan ruhsatı masraflarını karşılayacak (toplam 950.198,00 TL) tutarda olduğu görülmekle,asıl davalılar adına kayıtlı 4/15 pay yönünden, tescil kararı verilmesi hususundaki takdirin Sayın Mahkemenize ait bulunduğu,

*Davacının talebinde haciz şerhlerinden ari olarak tescil kararı verilmesini talep ettiği olup, tapu kayıtlarında kat karşılığı inşaat ve satış vaadi sözleşmelerine ilişkin bir şerhe rastlanmadığı," hususları belirtilmektedir. Davalı Özaydınlar Otomotiv Tekstil Turizm Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd Şirketi'ne bilirkişi ek raporunun 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal yasal süre içerisinde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkı olduğu hususları ilanen tebliğ olunur. 30/07/2026

#ilangovtr Basın no ILN02531956