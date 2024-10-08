ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/275 Esas

KARAR NO : 2021/2468

Davacı NEJDET BERKTAŞ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Mahkememizden verilen 21.09.2021 tarihli ve 2018/275 Esas 2021/2468 Karar sayılı ilamı ile;

"Bilirkişi raporu, toplanan deliller ve tüm dosya münderecatı gözetilerek,

Davanın kabulüne.

Ankara ili Çankaya ilçesi Yenikent Mahallesi 42576 ada 15 parselin üzerindeki takdiyatları ile birlikte umum arasında satılarak ortaklığın giderilmesine.

Satış işlemlerinin Ankara Satış Memurluğunca yapılmasına.

Satış bedelinin 10.02.2020 tarihli bilirkişi raporundaki tevzii tablosundaki oranlar dahilinde paydaşlara dağıtılmasına.

Satış bedeli üzerinden % 011,38 ilam harcının paydaşlardan satış bedelinin dağıtılmasındaki oranlarda alınmasına.

Davacılar tarafından karşılanan 371,60 TL harç + 32.071,69 TL masraf olmak üzere toplam 32.443,29 TL yargılama giderlerinin payları oranında hissedarlara aidiyetine.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri gereğince kendisini vekil ile temsil ettiren davacı ve davalılar vekilleri yararına hesap edilen 3.405,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak davacı ve davalılar vekillerine verilmesine.

Artan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. maddesi gereğince hüküm kesinleştikten sonra taraflara iadesine.

Davacı vekilinin yüzüne karşı ile diğer tarafların yokluğunda yapılan açık yargılama sonunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı.21/09/2021" şeklinde karar verilmiştir.

Davalılar Cevat ÖZGÜL (Ahmet oğlu), Anna Maria Selma Monika KARAKAŞ (Rudolf Edvard kızı), Sevim TEKEL (Osman Nuri kızı), Osman BÜYÜKBAŞ (İsmail oğlu), Gönül ÇOBAN (Necmi kızı), Mehmet KARAALP (Abdullah oğlu), Akın AKBAY (Abdurrahman oğlu), Gülten ALDOĞAN (Mehmet kızı), Gülter SOLAK (Bahattin kızı), Mehmet BAHÇIVAN (Hakkı oğlu), Mehmet Nuri OCAKÇI (Hüseyin oğlu), Mehmet Orhan BUMİN (Sabri oğlu), Ünal GÜÇLÜ (Nuri oğlu), Menderes TEKİN (Hüseyin oğlu), Pembe ÖZTÜRK (Nuri kızı), Musa ŞİRİN (Hayri oğlu), Şahin ŞENER (Mustafa oğlu), Nuray AKSU ŞEN (Adil kızı), Nuriye GÜLTEKİN (Osman kızı), Sami SIZMAZ (TC:13384237900), Kadir KAYA (TC:24028704276), Mehmet GÜCÜKTURALI (TC:26725524676), Neriman BAKANAY (TC:52984635068)'a adına çıkartılan davetiyelerin tebliğ edilemediği, tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediği, dava dilekçesinin ilanen tebliğ edildiği, bu nedenle Gerekçeli Kararında İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir.

Gazetede İlanının yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yukarıda adı geçenlere Gerekçeli Karar'ın tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02100138