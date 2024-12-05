T.C.

ANKARA

5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

2024/1123 Esas

Davacı AHMED TALIB GHAZAL GHAZAL tarafından davalı HACI HASAN ÖLMEZ aleyhine açılan İcra Takibine İtirazın Kaldırılması ilişkin davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen 02/12/2024 tarihli ara kararı gereğince; Davacı AHMED TALIB GHAZAL GHAZAL tarafından davalı HACI HASAN ÖLMEZ aleyhine İcra Takibine İtirazın Kaldırılması davası açılmış olup dava dilekçesine karşı iki haftalık kesin süre içinde cevap verilebileceği ve delillerini sunabileceği; duruşma gününün 19/12/2024 saat 10:15'e bırakıldığı ilanen tebliğ olunur. 02/12/2024

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