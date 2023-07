ANKARA 5. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Davacı INTERNATIONAL MASIS TABAK LIMITED LIABILITY COMPANY tarafından davalılar TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI, KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING EODD aleyhine açılan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının İptali ve Markanın Hükümsüzlüğü istemlerine ilişkin davanın adresi meçhul davalı KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING EODD'ye tebligat yapılamamış olduğundan dava dilekçesi ve tensip zaptı içeriğinin özetinin anılan davalıya ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup; Davacı vekili 25/07/2022 tarihli dava dilekçesiyle; 2020/58138 sayı ile davalı KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING EODD adına tescil başvurusuna konu edilen "İMT MT BLUE SUPER KİNGS" ibareli marka başvurusuna ilişkin olarak, davalı TÜRKPATENT tarafından tesis edilen 2022-M-6832 sayılı YİDK kararının iptalini ve tescili halinde bu markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ederek dava açmıştır.İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonraya denk gelen gün davalı KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING EODD'ye dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, davalı KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING EODD'nin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde açılan davaya karşı cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.128 hükmü uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağı hususları, davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

