ANKARA 5. FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 5. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ



Dosya No: 2022/66 Esas

Davacı ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından davalı GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. aleyhine açılan Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptali' ne ilişkin davada; adresi meçhul davalı GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.'ya tebligat yapılamamış olduğundan dava dilekçesi ve tensip zaptı içeriğinin özetinin anılan davalıya ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup;

Davacı vekili 28/02/2022 tarihli dava dilekçesiyle; 2015/91538 ve 2016/10380 sayı ile davalı adına tescilli "VITAL" ve "PULLMAN VITAL" ibareli markaların kullanılmaması nedeniyle iptalini, kararın etkinliğinin sağlanması ile yargılama sırasında markanın üçüncü kişilere devrini önlemek amacıyla2015/91538 ve 2016/10380 sayılı markalar için ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonraya denk gelen gün davalı GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.' ye dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, davalı GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.'nin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde açılan davaya karşı cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.128 hükmü uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağı hususları, davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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