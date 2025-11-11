ANKARA 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C.

Mahkemenizce Gündüzler Özel Sağlık Hizmetleri Bilgisayar Temizlik Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine binanın yıkılmış olması nedeniyle tebligat yapılamadığından, bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bilirkişi 29/10/2025 tarihli raporunda özetle; Davacı tarafından, dava dışı işçi Ayhan UYAR için yapılmış olan ödeme miktarlarından davalı şirketlerin sorumlu olabileceği tutarların Ay-El Elekt. İnş. Elkt. Tur. Med. Müh. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. yönünden 24.352,94 TL, As-El İnş. Turzm. Tic. Taah. İth. İhr. Ltd. Şti. yönünden 25.285,71 TL, FD Proje Hav. Müh. Müş. İnş. San.Tic. Ltd. Şti. yönünen 533,02 TL, Ekip Güvenlik Danışmanlık Ltd. Şti. yönünden 15.852,03 TL, Adfa Yönt. Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti. yönünden 14.886,79 TL, Tasfiye Halinde Polimatik Tem. San. Tic. Ltd. Şti. yönünden 30.698,74 TL, Tasfiye Halinde Lider Kur. Hiz. Lpg. Paz. San.Tic. Ltd.Şti. yönünden 3.448,33 TL, Gündüzler Özel Sağ. Hizm. Bil. Tem. Gıda Taş.San ve Tic./Proton Yem.İnş. İth. İhr. San. ve Tic.A.Ş. İş Ortaklığı yönünden 12.323,54 TL olmak üzere toplam 127.381,10 TL olduğu bildirilmiştir.

Bilirkişi raporuna karşı tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde beyanda bulunmanız ihtar olunur.

Duruşma Günü: 24/12/2025 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, gerektiği, davacı tarafından dava takip edilmediğinden davayı takip etmediğiniz takdirde davanın işlemden kaldırılacağı ihtarı ile, bilirkişi raporu ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur.

