ANKARA 5. AİLE MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/146 Esas

DAVALI : YEVHENIIA ALEKSANDROVA

Davacı METİN KORKMAZYİĞİT tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen yurt dışı adresinize dava dilekçesi tebliğ çıkarılmış olup, tebligat yapılamamış olup yapılan adres araştırmasında davalının başkaca adresi tespit edilememiştir.

Dava dilekçesi davalıya HMK'nın 213 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı YEVHENIIA ALEKSANDROVA : Dava dilekçesine ilanın yayınından itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarını sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız tarafınıza ihtar edilmekle dava dilekçesi tarafınıza tebliğ edilmiş sayılıp karar verilecektir.

İşbu ilan davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27/06/2025

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