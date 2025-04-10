ANKARA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ANKARA BEŞİNCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS : 2023/410

KARAR : 2025/87

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını aracı olarak kullanmak suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından sanık Ali ve Ayşe ’den olma 24/05/1986 Zonguldak doğumlu UMUT PANK’ın Nitelikli Dolandırıcılık suçundan 158/1-L-Son,53/1-2-3 maddeleri uyarınca 4 YIL HAPİS ve 1340 TL ADLİ PARA CEZASI VE HAPİS CEZASININ İNFAZI TAMAMLANA KADAR BELLİ HAKLARDAN YOKSUN bırakılmasına 18/02/2025 tarihi itibariyle karar verilmiştir. Sanığın gıyabında verilen kararın dosyada bulunun adrese ve beyan ettiği adrese ve mernis adresinin (BEYAN VE MERNiS ADRESE AYNI OLAN) tebliğinin mümkün olmadığı ( AYRICA AN İTİBARİYLE UYAP SORGUSUNDA CEZAEVİ KAYDININ BULUNMADIĞI TESBİT EDİLMİŞTİR ). İstanbul /Kağıthane ilçe emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliği ‘nin 27/03/2025 tarih ve E-99330639-62395-2025032715562905337Sayılı yazıları ileşahsin bulunmadığını yine beyan edilen adresin bir pansiyona ait olduğu ve pansiyondan ayrıldığı artık burda kalmadığı yeni adresinin tespit edilemediği POLNET kayıtlarında başka dosyalardan ARAMA KAYLDININ bulunduğu Tüm aramalara rağmen kararın tebliğinin mümkün olmamıştır. Tebligatların Tanınmadığı taşındığı gerekçesiyle iade edildiği dosyada başka adresinin bulunmadığı, tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliğinin mümkün olmadığı

İş bu karar özetinin 7021 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan ilk 5 büyük gazetelerden ve 5 büyük gazete internet sayfasından birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı ,2 hafta süresi içinde hüküm yönünden İstinaf nezninde Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunarak İtiraz ve İstinaf edilebileceği, İtiraz ve İstinaf edilmediği takdirde hüküm kesinleşeceğine ve infaza verileceğine ,gazete masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 08/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02203020