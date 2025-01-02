ANKARA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA

BEŞİNCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS : 2022/857

KARAR : 2024/505

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını aracı olarak kullanmak suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından sanık Orhan ve Yıldız ’dan olma 01/01/1991 Gerger doğumlu Adıyaman ili Gerger ilçe Kesertaş mah/köy nüfusuna kayıtlı HÜSYİN KARAKAYA ( TC: 20974120634 ) ‘ın Nitelikli Dolandırıcılık suçundan 158/1-f-Son,53/1-2-3 maddeleri uyarınca 4YIL HAPİS ve 2400 TL ADLİ PARA CEZASIVE HAPİS CEZASININ İNFAZI TAMAMLANA KADAR BELLİ HAKLARDAN YOKSUN bırakılmasına 17/10/2024 tarihi itibariyle karar verilmiştir. Sanığın gıyabında verilen kararın dosyada bulunun adrese ve beyan ettiği adrese VE MERNİS ADRESİNE tebliğinin mümkün olmadığı ( AYRICA AN İTİBARİYLE UYAP SORGUSUNDA CEZAEVİ KAYDININ BULUNMADIĞI TESBİT EDİLMİŞTİR VE 01/10/2024 TARİHİNDE KOCAELİ AÇIK CEZAEVİNDEN SERBEST BIRAKILDIĞI) ). Kocaeli/Dilovası Kaymakamlığı Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğünün 23/12/2024 tarih ve E-64588233-62395-2024122013103807737Sayılı yazılarında ilçede şahsin bulunmadığını yine beyan edilen adresten 5 yıl önce çalıştığı ve ayrıldığı açık adresinin tespit edilemediğini bildirilmiştir. Tüm aramalara rağmen kararın tebliğinin mümkün olmamıştır. Tebligatların Tanınmadığı gerekçesiyle iade edildiği dosyada başka adresinin bulunmadığı ,tüm aramalara rağmen kararın tebliğinin mümkün olmadığı görülmekle ;

İş bu karar özetinin7021 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan ilk 5 büyük gazetelerden ve internet sayfasından birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı ,2 hafta süresi içinde hüküm yönünden İstinaf nezninde Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunarak İtiraz ve İstinaf edilebileceği, İtiraz ve İstinaf edilmediği takdirde hüküm kesinleşeceğine ve infaza verileceğine ,gazete masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 27/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02149857