ANKARA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA

BEŞİNCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS : 2024/116

KARAR : 2024/ 488

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını aracı olarak kullanmak suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından sanık İbrahim ve Rabia ’dan olma 04/03/2002 Şahinbey doğumlu Şırnak ili Şırnak Merkez ilçe İsmetpaşa mah/köy nüfusuna kayıtlı VEDAT KÜLTER ‘ın Nitelikli Dolandırıcılık suçundan158/1-f-Son,53/1-2-3maddeleri uyarınca4YIL HAPİS ve 3800 TL ADLİ PARA CEZASIVE HAPİS CEZASININ İNFAZI TAMAMLANA KADAR BELLİ HAKLARDAN YOKSUN bırakılmasına 09/10/2024 tarihi itibariyle karar verilmiştir. Sanığın gıyabında verilen kararın dosyada bulunun adrese ve beyan ettiği adrese VE MERNİS ADRESİNİN BULUNMADIĞI tebliğinin mümkün olmadığı ( AYRICA AN İTİBARİYLE UYAP SORGUSUNDA CEZAEVİ KAYDININ BULUNMADIĞI TESBİT EDİLMİŞTİR ). Adana/Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Deniz Şehit Özer Özkaya Polis Merkezinin 07/11/2024 tarih ve E-18543144-62188-2024110711460285017Sayılı yazılarında ve Adana /Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü Hürriyet Polis merkez Amirliğinin 26/12/2024 tarih ve E-93817318-62397-2024122613254404023 sayılı yazılar ile şahsin bulunmadığını yine beyan edilen adresten başka birisinin oturduğu kendisinin tanınmadığı açık adresinin tespit edilemediğini bildirilmiştir. Tüm aramalara rağmen kararın tebliğinin mümkün olmamıştır. Tebligatların Tanınmadığı gerekçesiyle iade edildiği dosyada başka adresinin bulunmadığı ,tüm aramalara rağmen kararın tebliğinin mümkün olmadığı görülmekle ;İş bu karar özetinin7021 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan ilk 5 büyük gazetelerden ve internet sayfasından birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı ,2 hafta süresi içinde hüküm yönünden İstinaf nezninde Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunarak İtiraz ve İstinaf edilebileceği, İtiraz ve İstinaf edilmediği takdirde hüküm kesinleşeceğine ve infaza verileceğine, gazete masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 30/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02149871