ANKARA 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/38

KARAR NO : 2025/464

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/07/2025 tarihli ilamı ile sanık Gülbeyaz Atik'in yapılan yargılamada hakaret suçundan zamanaşımı nedeniyle CMK 223/8 maddesi uyarınca düşme kararı verildiği anlaşılmış olup, İsmet ve Gülbahar kızı, 20/11/1978 Mersin doğumlu Gülbeyaz Atik'e tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 14/10/2025

#ilangovtr Basın no ILN02313699