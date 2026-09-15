ANKARA 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

ANKARA 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2024/83 Esas

DAVALI: GABRIELE HEISE

Davalı GABRIELE HEISE'nin adresine çıkartılan tebligatların iade edildiği, davalının mernis adresinin bulunmadığı, açık adresinin akraba veya yakınlarından tespiti için yazılan müzekkerelerden sonuç alınamamıştır.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında; Davalılar ile şahsının kardeş olduklarını, müteveffa murisin ölümünden sonra biyolojik babası olduğunu öğrendiğini, Murisi İbrahim Kenan Işıklar’ın vefatından sonra alınan Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/2186 Esas,2017/2216 Karar sayılı veraset belgesinin iptali ile şahsı tarafından alınan Ankara 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/271 Esas,2024/257 Karar sayılı yeni veraset belgesinin geçerli kılınmasını istediğini ve yapılacak yargılama giderlerinin şahsı üzerinde bırakılmasını talep ve dava ettiği, dava dilekçesi , 06/03/2024 tarihli tensip zaptının adı geçene 7201 sayılı Kanun 28.Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

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