ANKARA 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/396 Esas

DAVALILAR : 1-SEYEDHOJJAT ALAVI, 2-RABEHE CHEGINI

Davalı Seyedhojjat Alavi'nin adresine çıkartılan tebligatların iade edildiği, davalının mernis adresinin bulunmadığı, açık adresinin akraba veya yakınlarından tespiti için yazılan müzekkerelerden sonuç alınamamıştır.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; Kısıtlı sadık Akyıldız hakkında Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/411 Esas sayılı dosyası ile Gülderen Akyıldız'ın vasi olarak görevlendirildiğini, kısıtlı Sadık Akyıldız'ın bu davaya konu edilen Ankara ili, Mamak ilçesi, Boğaziçi mah., 36407 Ada/4 Parsel; zemin kat 18 numaralı bağımsız bölümde 249/1240 pay oranında malik olduğunu, davalıların 04/11/2021 tarihinde toplam 100.000,00 TL bedel ile bu bağımsız bölümü satın alınmış olduğunun öğrenildiğini, kısıtlının bahre konu taşımazda yasal önalım hakkı bulunduğunu, mevzuat hükümleri doğrultusunda kısıtlıya veya vasiye 733. Madde gereği herhangi bir yazılı bildirim yapılmadığını, müvekkilinin kısıtlı adına 100.000,00 TL satış bedeli ve tapu giderlerini mahkemeye depo ederek yasal önalım hakkını kullanmak istediğini, bu sebeple dava konusu taşınmaz hissesi hakkında depo kararı verilmesini, taşınmazın 3. Kişilere devrini önlemek ve müvekkilinin ileride telafisi güç mağduriyetine sebebiyet vermemek adına dava konusu taşınmaz üzerine teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını talep ve dava ettiği, 31/10/2023 tarihli ara karar ile; ihtiyati tedbirin şartları ve yaklaşık ispat koşulunun gerçekleştiği anlaşılmakla; Ankara ili, Mamak ilçesi, Boğaziçi mah., 36407 Ada/4 Parsel; zemin kat 18 numaralı bağımsız bölümde davalılar adına kayıtlı olması halinde 100.000 TL satış bedelinin takdiren %15'i oranında (15.000,00 TL) nakti teminat veya aynı tutarda süresiz şartsız banka teminat mektubu ibrazı halinde talebinin kabulüne karar verildiği, dava dilekçesi, 12/10/2023 tarihli tensip zaptı ve 31/10/2023 tarihli ara kararın adı geçene 7201 sayılı Kanun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

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