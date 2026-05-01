ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2018/432 Esas

KARAR NO : 2026/27

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin 2018/432 esas, 2026/27 karar sayılı 22/01/2026 tarihli ilamı ile 1983 Halep doğumlu, Yahya ve Meyyede oğlu sanık Ahmed Kıbbevar'ın 5607 Sayılı Kanunun 3/18, 3/5, 3/10, 3/10-son maddesi, 3/23, 5/2 ve TCK'nun 52/2, 53/1-2-3 maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 1 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına ve İnfaz Süresince Kamu Hizmetlerinden Yasaklılığına, 1979 Halep doğumlu Muhammed Ali ve Ayşe oğlu sanık Eymen Kıbbever'in 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 5607 Sayılı Kanunun 3/18-son, 3/5, 3/10, 3/10-son, 3/23, TCK'nun 43/1, 62, 52/2, 53 maddeleri gereğince 1 yıl 15 gün hapis ve 1 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına ve İnfaz Süresince Kamu Hizmetlerinden Yasaklılığına karar verilmiş olup sanıklar Ahmed Kıbbevar ve Eymen Kıbbever tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan kurum vekilinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve katılan kurum vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yada en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 24.04.2026

