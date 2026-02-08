ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2021/218 Esas

KARAR NO : 2025/271

Mahkememizce yapılan yargılama sonunda verilen 25/04/2025 tarih ve 2021/218 esas 2025/271 karar sayılı kararı ile Sanık İskender Doğan hakkında sahte fatura düzenlemek suretiyle VUK'na aykırılık suçunu işlediği anlaşılmış olmakla eylemine uyan 7394 sayılı yasa ile değişik 213 Sayılı VUK nun 359/b, 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddeleri uyarınca 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK'nın 53/1-2-3. maddesinin uygulanmasına(15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. Maddesiyle yapılan değişikliğin gözetilmesine), Yasal şartları oluşmadığından sanık hakkında TCK 50,51 ve CMK 231 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, Sanık İskender'in Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/29 Esas, 2011/55 Karar sayılı ilamı ile sanığın mükerrir olduğu anlaşıldığından sanığa verilen hapis cezasının TCK 58/6-7 madde ve fıkraları uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezasının infazından sonra hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına (en ağır ceza olan cinsel saldırı suçunun esas alınmasına),Katılan kurum kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT tarifesi uyarınca takdir olunan 30.000,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıklardan alınarak katılan kuruma verilmesine, Sanıkların sarfına neden oldukları 19 davetiye gideri 444,00 TL, bilirkişi gideri 15.250,00 TL olmak üzere toplam 15.694,00 TL yargılama giderinin sanıklardan eşit olarak tahsiline dair verilen kararın Mehmet Ali ve Ayşe oğlu, 14/07/1980 doğumlu İSKENDER DOĞAN tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.02.2026

#ilangovtr Basın no ILN02396325