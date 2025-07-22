ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2018/470 Esas

KARAR NO : 2025/42

Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/470 Esas - 2025/42 karar sayılı dosyasının 04/02/2025 tarihli kararı ile;

1- Sanık Ali Elmuhammed Elşeyh' in sübut bulan eylemine uyan 6545 sayılı kanun ile değişik 5607 sayılı kanunun 3/18-son maddesi delaleti ile aynı kanunun 3/5, 3/10, 3/10-son, 3/22 (3/23), TCK' nun 62. Maddesi 10 AY HAPİS VE TCK' nun 52/2 maddesi 20 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Suçun işlenmesindeki özellikler dosyadaki bilgi ve belgeler sanığın geçmişteki hali, adli sicil kaydı, kişilik özelliklerine göre ileride bir daha suç işlemeyeceği yolunda mahkememizde vicdani kanaat hasıl oluşmadığından; TCK'nun 50. 51 ve CMK.nun 231. Madde hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

2- Sanık Umut Özgür Candemir'in sübut bulan eylemine uyan sübut bulan eylemine uyan 6545 sayılı kanun ile değişik 5607 sayılı kanunun 3/18-son, 3/10, 3/10-son, 3/22 (3/23), TCK' nun 62. Maddesi uyarınca 10 AY HAPİS VE TCK' nun 52/2 maddesi uyarınca20 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, suçun işlenmesindeki özellikler dosyadaki bilgi ve belgeler sanığın geçmişteki hali, adli sicil kaydı, kişilik özelliklerine göre ileride bir daha suç işlemeyeceği yolunda mahkememizde vicdani kanaat hasıl oluşmadığından; TCK. nun 50. 51 ve CMK. nun 231. Madde hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına, Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/386 Esas, 2017/47 Karar sayılı ilamı ile sanığın mükerrir olduğu anlaşıldığından sanığa verilen hapis cezasının TCK 58/6-7 madde ve fıkraları uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezasının infazından sonra hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına,

3- Kaçak eşya teslim tutanağı ile Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü' ne teslim edilen ve imha edilenler dışında kalan kaçak eşyanın 5607 sayılı kanunun 13/1 maddesi delaleti ile TCK' nun 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE,

4- Katılan kurum kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT' ne göre takdir edilen 30.000,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıklardan alınarak katılan idareye verilmesine,

5- Sanığın sarfına neden olduğu bilirkişi ücreti 300,00-TL, keşif 98,71-TL, posta gideri 108,00-TL ve 6 tebligat gideri 145,00-TL olmak üzere toplam 651,71-TL yargılama giderinin sanıklardan eşit olarak tahsiline,

6- 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 16/1 maddesi gereğince kesinleşecek kararın soruşturmada görev alan kolluk birimlerine GÖNDERİLMESİNE karar verilmiş olup gerekçeli karar ve verilen karara karşı Ankara Cumhuriyet Savcısı Tuğba Arslan'ın 10/04/2025 tarihli dilekçesi ile Sanıklar hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan yapılan yargılama sonucunda mahkumiyet kararları verildiği ancak sanık Umut Özgür Candemir'in üzerine atılı suçu işlediğine dair soruşturma ve kovuşturmada delil bulunmadığı bu nedenle sanık Umut Özgür hakkında verilen mahkumiyet kararı usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan sanık Umut Özgür hakkında lehine iş bu itirazı yapma zarureti hasıl olduğu ve kovuşturma dosyasında her iki sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi nedeniyle sanık Ali ElMuhammed hakkında verilen mahkumiyet kararında 5607 sayılı Kanun'un 5/1 maddesi gereğince etkin pişmanlık hükümlerinin şartlarının oluştuğu halde sanık Ali hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanmayarak fazla ceza verilmesi nedeniyle sanık Ali hakkında lehine iş bu itirazı yapma zarureti hasıl olduğu, Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 04/02/2025 gün ve 2018/470 Esas ve 2025/42 Karar sayılı sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararları usul ve esas yönünden Kanun'a aykırı bulunduğundan sanıklar lehine kararın istinâfen kaldırılması" talebi sanık Ahmet ve Fatem oğlu, 23/09/1993 RAKKA doğumlu, Suriye Vatandaşı, Yabancı Kimlik No:99164859562 ALİ ELMUHAMMED ELŞEYH tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar ve istinaf talebi tebliğ edilememiştir.

7- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

8- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nun 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yada en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle itiraz yoluna başvurulabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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