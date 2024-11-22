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ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 00:00

T.C. ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/228 Esas

KARAR NO : 2024/418

Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/228 Esas-2024/418 karar sayılı dosyasının 14.05.2024tarihli kararı ile;

Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan dolayı; sanık hakkında "hırsızlık suçundan" 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, mahkememiz dosyası müştekisi Ali ve Emine kızı, 30/09/1978 Keşan doğumlu, YEŞİM MUTLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nun 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yada en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle itiraz yoluna başvurulabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 13.11.2024

#ilangovtr Basın no ILN02126480