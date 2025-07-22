ANKARA 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2024/455

KARAR NO :2025/451

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 11/06/2025 tarih ve 2024/455 esas, 2025/451 karar sayılı kararı ile verilen kararın tebliği için Gazi ve Amşe kızı, 20/01/1992 Rakka doğumlu, Müşteki GAZİYE ELCASIM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Mahkememizce verilen 11/06/2025 tarih ve 2024/455 esas, 2025/45111/06/2025 tarih ve 2024/455 esas, 2025/451 karar sayılı kararın gazetede yayımlanarak ilanen TEBLİĞİNE,

2- Sanık Züheyr Elcasım hakkında "Basit Yaralama" suçundan 11/05/2024 tarihli eylemi için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 13/05/2024 tarihli eylemi için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmiştir.

3- Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize ya da en yakın Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine bir beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 5271 sayılı CMK'nın 272 ve devamı maddeleri uyarınca hatırlatılarak karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02263191