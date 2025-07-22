ANKARA 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/705

KARAR NO: 2024/640

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nin22/10/2024 tarih ve 2023/705 esas, 2024/640 karar sayılı kararı ile verilen kararın tebliği için Arif ve Fatma kızı, 15/07/1954Samsun doğumlu, NEVİN KARAKÜTÜK GÜLLER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Mahkememizce verilen 22/10/2024 tarih ve 2023/705 esas, 2024/640 karar sayılı kararın gazetede yayımlanarak ilanen TEBLİĞİNE,

2- Sanık Nevin Karakütük Güller hakkında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan TCK'nın 142/1-a, 145, 62. Maddeleri uyarınca nihai olarak 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Kasten işlemiş olduğu suçtan hapis cezası ile mahkumiyetin yasal sonucu olarak sanığın 14/04/2020 tarihli ve 7242 Sayılı Kanunun 10.maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK. nun 53/1 maddesinin "a,b,c,d,e" bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin üçüncü fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, (Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli ve 2014/140 esas 2015/85 sayılı kararı ile iptal edilen şekliyle), Sanığın Ankara 32.Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/865 Esas 2017/13 Karar sayılı ilamı il Sanığın Ankara 8.Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/136 Esas, 2015/1290 Karar sayılı ilamı ile İftira suçundan almış olduğu hapis cezasından dolayı mükerrir olduğundan, sanığa verilen hapis cezasının TCK 58/6-7 madde ve fıkraları uyarınca MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE ve cezasının infazından sonra hakkında DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA karar verilmiştir.

3- Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize ya da en yakın Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine bir beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 5271 sayılı CMK'nın 272 ve devamı maddeleri uyarınca hatırlatılarak karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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