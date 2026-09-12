ANKARA 4. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ANKARA 4. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/84 Esas

KARAR NO : 2026/161

DAVALI : OYAK İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU tarafındanOYAK İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Marka Tecavüzü, Tespit, Önleme, Durdurma, Kaldırma, Terkin davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen ve adres araştırmasında tespit edilen adresinize GEREKÇELİ KARAR ve İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen tüm adreslerinize tebligat yapılamamıştır.

Gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE,

2-Davalı taraf eyleminin davacıya ait tescilli marka hakkına tecavüz oluşturduğunun TESPİTİNE, davalı eyleminin ÖNLENMESİNE, DURDURULMASINA, İHLALİN KALDIRILMASINA,

3- Davalı tarafın OYAK ibareli bulundurduğu ürünlere el konulmasına, karar kesinleştiğinde bu ürünlerin imhasına ve kaldırılmasına,

4-Kararın hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan ve tirajı 100.000 adetin üzerinde olan bir gazete de masrafı sonradan davalı taraftan tahsil edilmek üzere 1 kez ilan edilmesine,

5- Davalı firmanın ticaret unvanında yer alan OYAK ibaresinin ticaret sicilinden terkin edilmesine, karar kesinleştiğinde ilgili ticaret sicil müdürlüğüne müzekkere yazılamasına,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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