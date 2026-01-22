ANKARA 4. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 4. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/10

KARAR NO : 2020/68

Davacılar SABAH DURU, DURU FİLMCİLİK SİNEMA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Tazminat (Fikir Ve Sanat Eserleri Sahipliğinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1- Davanın KISMEN KABULÜ ile davalı taraf eyleminin, davacılardan Sabah Duru'nun eser sahipliğinden kaynaklanan mali ve manevi haklarını, diğer davacı Duru Filmcilik Sinema ve Dış Ticaret Limited Şirketinin eser sahipliğinden kaynaklanan mali haklarını ihlal ettiğinin TESPİTİNE,

2- 35.000,00 TL manevi tazminatın 25 Nisan 2013 tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacı Sabah Duru'ya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,

3- Dava konusu 02/04/2015 tarihli temsilden dolayı 14.250,00 TL telif tazminatının 02/04/2015, 03/04/2015 tarihli temsilden dolayı 14.250,00 TL telif tazminatının 03/04/2015 tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacı Sabah Duru’ya verilmesine, 25.04.2013 tarihli temsile yönelik talebin REDDİNE,

4- Dava konusu 02/04/2015 tarihli temsilden dolayı 1.750,00 TL telif tazminatının, 02/04/2015 tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacı Duru Filmcilik Sinema veDış Ticaret Limited Şirketine verilmesine,

5- Dava konusu "Çanakkale Oratoryası" isimli eserle ilgili güfte sahibinin Sabah Duru olduğu yönündeki tespitin Türkiye genelinde yayınlanan tirajı 100.000'in üzerinde olan bir gazetede bir kez ilan edilmesine, ilan masrafının davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

6- Dava konusu eserin temsil edildiği 2-3 Nisan 2015 tarihli konsere ait broşürlerin davalı kuruma ait ARŞİVDE SAKLANMASINA, (imha talebinin REDDİNE),

Dair verilen iş bu karar 29/11/2025 tarihinde kesinleşmiş olmakla ilan olunur.

