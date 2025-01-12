ANKARA 4. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. ANKARA 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/302 Esas

DAVALI : CAN GÜNAY - İstanbul

Davacı Susan BURCHARD tarafından aleyhinize açılan soy bağının tespiti davasının yapılan yargılamasında Mahkemenizce duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Aşağıda belirtilen gün ve saatte ön inceleme duruşmasının yapılacağı ve ön inceleme duruşmasının yapılmasına müteakip HMK'nın 143. Maddesi uyarınca tahkikat aşamasına geçileceği, yine tahkikat aşamasının tamamlanması halinde ayrıca bir bildirim yapılmaksızın sözlü yargılama aşamasına geçileceğinin, bu nedenle belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan duruşmaya gelmediğiniz takdirde -HMK'nın 150. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla- duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tarafınıza iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Duruşma Günü, Saati, Yeri : 10/04/2025 - 09:30 - Ankara 4. Aile Mahkemesi Duruşma Salonu.

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