T.C. ANKARA 36.AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/470

KARAR NO: 2025/284

Tefecilik yapmak ve nitelikli yağma suçlarından sanık;

1.) (48049483910) Bayram ve Elfide oğlu, 07/09/1980 D.lu, Konya, Kulu, Cumhuriyet mah/köyü nüfusunda kayıtlı MURAT COŞAR,

2.) (16843048116) Mustafa ve Hadiye oğlu, 07/09/1980 D.lu, Ankara, Kalecik, Yeşilöz mah/köyü nüfusunda kayıtlı MURAT TANER,

Haklarında mahkememizden verilen 24/06/2025 tarih ve 2021/470 Esas, 2025/284 Karar sayılı karar gereğince,

Sanıkların Tefecilik yapmak ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri sübuta ermediğinden BERAATLERİNE karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın tebliğ edilmesi için sanıkların dosya da mevcut adreslerine yapılan tebligatların usulüne uygun olarak tebliğ edilemediği ve bila tebliğ döndüğü, yapılan adres araştırmalara rağmen yeni adreslerine ulaşılamadığı görülmüştür.

Bu nedenle, karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye Genelinde yayımlanan gazetelerden birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02305378