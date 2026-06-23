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ANKARA 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ANKARA 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 00:00

ANKARA 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/285 Esas

KARAR NO : 2025/496

Davacı ÖMER CAN aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın görev dava şartı yokluğundan 6100 sayılı HMK'nın 114/1-c bendi ve 115/2. maddesi uyarınca usulden reddine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı kesin olduğundan dosyanın Ankara Nöbetçi Tüketici Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/02/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02494388

 