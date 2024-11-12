T.C. ANKARA 32. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/160 Esas

KARAR NO : 2023/375



Mahkememizin 12/12/2023 tarihli ilamı ile İbrahim ve Adle oğlu, 01/01/1994 doğumlu AHMED HAMDEN hakkında;



Parada Sahtecilik suçundan "2 YIL 6 AY HAPİS, 10000 TL ADLİ PARA (20 eşit taksitle ödenmesi) CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA" ilişkin yokluğunda verilen mahkumiyet kararı sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul olması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.



İşbu ilanın bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye genelinde bulunan gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde ilan edilerek hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilip hâkime onaylatmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka ilk derece ceza mahkemesi aracılığıyla dilekçe göndermek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, karara karşı İSTİNAF yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 07.11.2024

#ilangovtr Basın no ILN02119682