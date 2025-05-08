T.C.

ANKARA 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.37978942-2020/171-Ceza Dava Dosyası

Esas No : 2020/171 Karar No : 2025/12Katılan :ANFAL HUMAM ABDULMUTTALEB AL-ABBASI

Humam ve Shaymaa Tareq kızı, 19/04/2001 BAGHDAD doğumlu

Sanık : TAHHA AHMED YOUNUS

Suç Tarihi : 22/02/2019

Karar Tarihi : 23/01/2025

Kanun Maddeleri : 5237 sayılı TCK'nın 149/1-c-h, 168/3, 62/1, 53 maddeleri

Verilen Ceza : 5 Yıl Hapis Cezası

Mahkememizce Sanık TAHHA AHMED YOUNUS'un katılana yönelik Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma suçundan yapılan yargılama sonucunda TCK.nun 149/1-c-h maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın sanık müdafi tarafından istinaf edildiği ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği hususlarının Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı katılan ANFAL HUMAM ABDULMUTTALEB AL-ABBASI'ye Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.

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