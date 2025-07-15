ANKARA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANKARA3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/313

KARAR NO : 2024/878

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04.11.2024 tarihli ilamı ile Göçmen Kaçakçılığı suçundan neticeten 4 YIL 2 AY HAPİS ve 16.660,00 TL ADLİ PARA CEZASI CEZALANDIRILMASINA, TCK 53/1-2-3 maddelerinin uygulanmasına karar verilmiş ise de Abdulkadir ve Fatma oğlu, 25.03.1993 Halep doğumlu Kasım SEMU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

CMK'nın 272 ve 273.maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya en yakın Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 07.07.2025

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