ANKARA 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 28. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2024/7 TEREKE

Yozgat İLİ Akdağmadeni İLÇESİ, Akçakışla Mahallesi/Köyü, Cilt No: 4, Hane No: 102, BSN: 64’de nüfusa kayıtlı bulunan Halit ve Zeynep'ten olma, 60133434868 T.C. kimlik nolu 19/01/1969 doğumlu olup 11/03/2018 tarihinde vefat eden müteveffa Yüksel IŞIKSOY' un Terekesinin Tasfiyesi talep edildiğinden;



TMK.'nun 620 ve 621.maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02102097