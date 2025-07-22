T.C.

ANKARA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2019/705 Esas

Sanık Mehmet Ali ve Zübeyde oğlu, 17/04/1990 İskenderun doğumlu İBRAHİM OĞUZ YILMAZ hakkında Mahkememizce yapılan yargılama sonunda verilen 13/03/2025 tarihli gerekçeli kararda;

Sanığın üzerine atılı "vergi usul kanununa muhalefet (2016 yıllarında sahte fatura düzenleme suçuna iştirak) suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan VUK’nun 359/2-b maddesi gereğince 4 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK'nun 43/1, 62. Maddeleri gereğince neticeten 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yerdeki bir mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek veya tutanağa geçirilmek koşulu ile cezaevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf Yasa Yolu açık olmak üzere istinaf yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleştirilerek infaza verileceğine dair karar verildiği,

Ancak yapılan bütün araştırmalara rağmen sanığın bulunamaması, kararı almaya Mahkememize de gelmemesi ve Mahkememiz ilamının kendisine hiç bir şekilde tebliğ edilememesi nedeniyle, kararın, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince sanık İBRAHİM OĞUZ YILMAZ' a ilanen tebliği ile hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.

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