ANKARA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ANKARA

27.ASLİYE CEZA MAHKEMİSİ

ESAS NO. : 2022/100

KARAR NO. : 2024/862

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan suçundan sanık Şaban ve Serife'den olma 27.06.1998 d.lu ÖZGÜR DEMİR hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık ÖZGÜR DEMİR'in üzerine atılı Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan TCK'nun 155/2,52/2,58/6 Maddeleri gereğince 2 Yıl Hapis ve 10.000 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına Dair; Cumhuriyet Savcısı huzurunda talebe uygun, sanığın yüzüne karşı, katılanan yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren, iki hafta içerisinde, mahkememize veya başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyan tutanağa geçirilmek ya da tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup;

Bütün aramalara rağmen Rifat ve Kıymet'den olma 25.07.1969 d.lu Katılan YURTSEVEN KARTAL'ın bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın katılan YURTSEVEN KARTAL'a ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 04.12.2024

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