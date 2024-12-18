T.C. ANKARA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO. : 2021/220

KARAR NO. : 2024/777

Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçundan sanık Cuma ve Sultan'dan olma 02.12.1985 d.lu İSA KARADAVUT hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık İSA KARADAVUT'un üzerine atılı Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçundan 213 V.U.K'nun 359/b, TCK 43,58,62,213 sy V.U.K'nun 359/a-2, TCK 43/1,62,58 Maddeleri gereğince 3 Yıl 19 Ay HApis ve 11 Ay 7 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına Dair; Cumhuriyet Savcısı huzurunda talebe uygun, sanığın yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren, iki hafta içerisinde, mahkememize veya başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyan tutanağa geçirilmek ya da tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup;

Bütün aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın Sanık İSA KARADAVUT'a ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 16.12.2024

#ilangovtr Basın no ILN02140891