ANKARA 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/442

KARAR NO : 2023/124

Mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; yargılama aşamasında kendilerine bilinen adreslerinde tebligat yapılamayan, kimlik ve adres bilgileri bulunamadığından ilanen tebligat yapılan Davalılar Fatma Ulviye, Fatma Ulviye Esin, İsmail Kemalettin Yağan, Mehmet Asım Yağan, Mehmet Avni Yağan, Mehmet Reşat Yağan, Mehmet Ziyaettin Yağan, Mustafa Niyazi Yağan' a 06/04/2023 tarihli, 2020/442 E. 2023/124 K. sayılı gerekçeli kararın ve Davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili Av. Ayşe ÖZYANIK'ın 08/01/2026 tarihli temyiz başvuru dilekçesinin teblig yerine geçmek üzere taraflara ilanen tebliğ olunur. 13/01/2026

#ilangovtr Basın no ILN02383550