ANKARA 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/43 Tereke

Mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasında; Kastamonu ili, Azdavay ilçesi, Kozluören mah/köy, 45 Cilt, 36 Aile sıra no, 62 sırada nüfusa kayıtlı, Feyzi ve Sevim oğlu/kızı, 04/04/1968 dogumlu, 07/05/2023 tarihinde vefat eden Levent ŞAHİN'in (T.C.No:11219386854) mirası, tüm mirasçıları tarafından reddedildiğinden, Mahkememizce terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi işlemlerine başlanmıştır.

Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri ve Tüzük 41. maddesi gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların(kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içerisinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK 629. maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

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