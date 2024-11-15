ANKARA 24. AİLE MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 24. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/371 Esas

DAVALI : ABDULLAH İNALKAÇ

Hacıbayram Mah. Rüzgarlı Cad. No: 3D 06050 Altındağ/ ANKARA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılaması sonunda verilen ara kararı gereğince ;

Mahkememizce davalının dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi ve tensip tutanağı tebliğe çıkarılmış, mahkememizce 18/07/2022 tarihinde davacı Ayten İnalkaç'ın ispatlanamayan davasının reddine karar verilmiş , verilen kararın davacı tarafından istinaf talebi üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi'nin 2023/549 esas , 2024/578 karar sayılı 16/04/2024 tarihli kararı ile ".... Davalıya dava dilekçesinin usulsüz olarak tebliği cevap süresini başlatmayacağından davalıya dava dilekçesinin usulüne uygun olarak tebliği ile yazılı yargılama usul hükümleri gereğince taraflara dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlatıldıktan sonra HMK .'nun 139. Maddesi meşruhatını içerir şekilde tarafların davet edilerek, ön inceleme duruşması yapılması, tarafların usulüne uygun gösterdikleri deliller toplanıp sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekir...." gerekçesiyle Mahkememizce 18/07/2022 tarihinde verilen kararın tümüyle kaldırılmasına karar verilerek dosya mahkememize gönderilmiştir.

Mahkememizce davalının adresinin araştırılması için Vodafone Telekom A.Ş. ,Türk Telekom, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ,Muş İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Yenimahalle Tapu Sicil Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Malazgirt Kaymakamlığı, Muş Valiliği, Yenimahalle Kaymakamlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazılar yazılmış, ancak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü dışında tüm kurumlardan adres kaydının bulunmadığının bildirildiği anlaşılmış,

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce bildirilen "Hacıbayram Mah. Rüzgarlı Cad. No:3D 06050 Altındağ/ ANKARA" adresine çıkarılan tebligatta ise adresin taksi durağı olduğu ve ilgilinin tanınmadığı bildirilmekle,

Tüm adres araştırmalarından bir netice alınamadığından Mahkememizce dava dilekçesi ve duruşma günü ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmekle,

Davacı Ayten İnalkaç vekili tarafından tarafınıza açılan TMK nun 166. Maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve TMKnun 162. Maddesi gereğince hayata kast , pek kötü muamele ve onur kırıcı davranışlar sebebiyle boşanma ve müşterek çocukların velayetinin davacıya verilmesi ve 100.000 TL maddi , 100.000 TL manevi tazminat ile nafaka davasına, 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, var ise bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz gibi dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınıza (HMK m. 122,127,128) karar verileceği, dava dilekçesi ve tensip tutanağı tebliği yerine geçmek üzere Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02122148