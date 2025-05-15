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ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 00:00

T.C. ANKARA23. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/53Esas

KARAR NO : 2024/512

Davalılar :

1-DİLEK PEKER - 29804102826

2-TOLGA GELEGEN - 25585720846

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize gerekçeli karar ve İstinafa Başvuru Dilekçesi evrakı çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Gerekçeli Kararın ve İstinafa Başvuru Dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli Karar ve İstinafa Başvuru Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02223904

 