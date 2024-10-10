T.C. ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/43 Tereke

Muris Yücel Fırat'a (T.C. Kimlik No:40132783716) ait bilinen tüm malvarlığının (alacak, borç ve varsa menkul, gayrimenkul mallarının) Mahkememizin 2024/43 Tereke sayılı dosyasına bildirilmesi, aksi halde sorumluluk doğabileceği, duruşma günü olan 12/02/2025 günü saat 09:35'te Mahkememizde hazır bulunulabileceği ve işbu ilanen tebliği ile birlikte ihtaratlardan haberdar olmuş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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