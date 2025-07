ANKARA 23. AİLE MAHKEMESİ

RI.

23. ZIVILKAMMER DES FAMİLİENGERİCHTES ZU ANKARA

25.04.2025

Ziffer : 2024/838 Basis

BEKANNTMACHUNG

Es wird bekannt gemacht, dass zwischen der Klägerin DALEL ZAYANI und dem Beklagten MUSTAFA AHİ vor unserem Gericht eine Klage auf Aufhebung der Ehe anhängig ist. Da dem Beklagten keine Zustellung erfolgen konnte und trotz aller Nachforschungen weder sein Wohnsitz noch seine Anschrift oder Arbeitsstelle festgestellt werden konnten:

Gemäß den Artikeln 122, 127 und 128 der Zivilprozessordnung wird der Beklagte hiermit aufgefordert, innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung der Klageschrift eine schriftliche Klageerwiderung einzureichen. Andernfalls gilt der gesamte Klagevortrag als bestritten. Zusätzlich wird gemäß Artikel 147 ZPO darauf hingewiesen, dass bei unentschuldigtem Nichterscheinen zur Verhandlung die Verhandlung in Abwesenheit des Beklagten fortgeführt wird, keine Einwendungen gegen die vorgenommenen Verfahrenshandlungen möglich sind, und im Falle des Übergangs zur mündlichen Verhandlung keine erneute Ladung erfolgen wird. Darüber hinaus wird gemäß Artikel 147 Absatz 2 ZPO mitgeteilt, dass nach Abschluss der Beweisaufnahme ohne gesonderte Mitteilung an die Parteien in die mündliche Verhandlung übergegangen und eine Entscheidung getroffen wird.

Gemäß Artikel 31 des Zustellungsgesetzes gilt diese öffentliche Bekanntmachung 7 Tage nach dem Veröffentlichungstag als zugestellt.

Diese Bekanntmachung erfolgt anstelle einer persönlichen Zustellung.

