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ANKARA 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ANKARA 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 00:00

T.C.
ANKARA 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/38 Esas

Davacı Seyfettin ÇAYLAK tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; 44644963482 Kimlik numaralı, Mahinur ve Sabit oğlu,07/05/1964 doğumlu, davalı Mehmet ÇAYLAK adına; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 07/11/2025 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nun 150/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02265710