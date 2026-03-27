T.C. ANKARA 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/30 Esas

Mahkememizin 14/10/2025 tarih 2023/30 Esas 2025/588 Karar sayılı kararı ile; "Davanın kabulü ile; Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi, 43372 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan fen bilirkişisinin 28/06/2024 tarihli raporunda ekli krokide davalılar ve dahili davalılara ait toplam 288.00 m² olarak gösterilen fen bilirkişisinin 28/06/2024 tarihli raporunda isimleri bildirilen davalı ve dahili davalılar adlarına kayıtlı hisselerin tapusunun iptali ile davacı kurum adına takdiyatsız olarak ( var ise) kayıt ve tesciline, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi, 43372 ada, 1 parsel sayılı fen bilirkişisinin 28/06/2024 tarihli raporunda ekli krokide davalılar ve dahili davalılara ait toplam 288.00 m² olarak gösterilenfen bilirkişisinin 28/06/2024 tarihli raporunda isimleri bildirilen davalı ve dahili davalılar adına kayıtlı hisselerin toplam kamulaştırma bedelinin 1.314.720,00 TL olarak tespitine, 1.314.720,00 TL' nin derhal 04/07/2024 tarihli bilirkişi heyet raporunda bildirilen bedeller doğrultusunda Davalı ve dahili davalılara hisseleri oranında ödenmesine, bu hususta ilgili bankaya müzekkere yazılmasına( BAM kaldırma kararı öncesi bir ödeme varsa bu ödemenin düşülmesine), fazla ödenen/yatırılan 116.699,81TL'nin depo edildiği tarihten itibaren varsa işlemiş nemasıyla birlikte davacı idareye iadesine, davalılara ödeme yapılmış ise ödeme tarihine kadar işlemiş nemasıyla birlikte davalılardan hisseleri uyarınca alınarak davacıya verilmesine, 1.314.720,00 TL'nin kamulaştırma dosyasının açılmasını takip eden 4. ayın sonu olan 04/09/2016 tarihinden itibaren karar tarihi olan14/10/2025 tarihine kadar işleyecek olan yasal faizi ile beraber fen bilirkişisinin 28/06/2024 tarihli raporunda isimleri bildirilen davalı ve dahili davalılar hisseleri oranında ödenmesine, Hak sahibine ilgili bedelin ödenmesi aşamasında ilgili banka şubesine yazılacak müzekkereler yazılırken güncel tapu kaydının celp edilerek kayıt üzerinde takyidat var ise (rehin, haciz vs) öncelikle takyidat bedellerinin ilgili kişi/kurumlara ödenmesine, bunun için ilgili kişi ve kurumlardan yazışma yapılarak gerekli hususların yapılmasına, 28/06/2024 tarihli tarihli fen bilirkişi raporunun ve 04/07/2024 tarihli bilirkişi heyet raporunda kararın eki sayılmasına," dair karar verildiği anlaşılmıştır. Davacı vekili tarafından Mahkememize sunulan 18/03/2026 düzenleme tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile özetle ; Kararın tescile ilişkin kısmının düzeltilmesine, Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin2023 / 30E.,ve2025 / 588 K. sayılı kararının tespit edilen bedele ilişkin olan kısmının kaldırılmasına, eksiklikler giderildikten sonra davalarının kabulüne, lehlerine olan kısmının aynen muhafaza edilmesine, karar kesinleşinceye kadar icranın ertelenmesine karar verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.Dahili davalılar Alp Önal, Ayşe Önal, Gerda Önal, Yasemin Önal'a, Mahkememizin 14/10/2025 Tarih ve 2025/588 Sayılı mahkeme kararı ve davacı vekili tarafından Mahkememize sunulan 18/03/2026 düzenleme tarihli istinaf başvuru dilekçesinin işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün içinde muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ihtar ve ilan olunur.

