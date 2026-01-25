T.C.

ANKARA 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/88 Esas

Davacı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalı FAİK ATASOY arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Manevi Tazminat) davası nedeniyle; Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/88 Esas sayılı dosyasında davalı Faik Atasoy adına tebligat yapılamadığından; Mahkememizin 11/12/2025 tarihli ön inceleme duruşma zaptı uyarınca; " HMK 147/2m. uyarınca belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilebileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150.m. hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ihtarına, Bu nedenle duruşmanın 05/05/2026 günü saat 09:40 bırakılmasına," dair karar verildiği, ayrıca davacı vekili tarafından sunulan 24/12/2025 tarihli açıklama dilekçesi ile özetle; "..7 ayrı paylaşım için toplamda 100.000,00 TL manevi tazminat talebimiz bulunmaktadır." şeklinde açıklama dilekçesinde bulunulduğundan iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02387115