T.C. ANKARA 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/13 Tereke

Mahkememiz dosyasından 24/08/2013 tarihinde vefat eden ve mirasının mirasçıları tarafından reddedildiği tespit ve tescil edilen, Tokat ili Merkez ilçesi Akdeğirmendere mahallesi/Köyü 45 cilt 113 hane no da nüfusa kayıtlı 03/03/1938 doğumlu Aziz ve Meliha'dan olma 18551196196 TC kimlik no'lu müteveffa İzzet Ovalıoğlu'nun terekesinin T.M.K'nin 612. Maddesi ile İ.İ.K'nin 218. Maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesine karar verilmiştir.

Müteveffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın malvarlığından alacaklı istihkak iddiasında bulunanların İ.İ.K m. 218'e göre ilandan itibaren itibaren bir ay içinde mahkememiz dosyasında alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerini tevdi etmeleri, aksine davranış cezai sorumluluğu getirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı bir aylık sürede kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri,

Müteveffanın mallarını ellerinde bulunduranların ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine tevdi etmeleri, aksi takdirde cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklarından mahkum kalacakları,

Tasfiye memuru olarak Av. Nevzat Tokat'ın atanmasına,

T.M.K'nın 612, İ.İ.K'nın 166, 180,218. Maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : İZZET OVALIOĞLU - 18551196196 Kavaklıdere Mah. Beyko Sok. Merkez/ ANKARA

TOKAT ili, MERKEZ ilçesi, AKDEĞİRMEN mah/köy, 45 Cilt, 113 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı, AZİZ ve MELİHA oğlu/kızı, 03/03/1938 dogumlu,

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