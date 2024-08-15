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ANKARA 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ANKARA 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 00:00

   

T.C.
ANKARA
20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/299 Esas

Mahkememizin 2024/299 Esas sayılı dosyasında Filiz Salan tarafından açılan gaipliğe karar verilmesi dosyasında Ankara İli, Mamak İlçesi, Demirlibahçe Mahallesi/Köyü, Cilt No:12, Hane No:181, BSN:20'de nüfus siciline kayıtlı Mustafa ve Makbule'den olma, 06/01/1965 Ankara doğumlu Süreyya Saadet Salan' ın gaip olduğundan bahisle gaip olduğunun tespitine karar verilmesi talep edilmiş olmakla,

Kimlik bilgileri yazılı gaip olduğu iddia edilen Süreyya Saadet Salan' ın hayatta olup olmadığı hakkında bilgisi olanların 4721 sayılı TMK' nun 33. maddesi hükmü gereğince iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2024/299 Esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, aksi halde adı geçenin gaip olduğunun tespitine karar verileceği hususu ilan olunur. İLGİLİ KİŞİ : SÜREYYA SAADET SALAN - 15091136804 ANKARA ili, MAMAK ilçesi, DEMİRLİBAHÇE mah/köy, 12 Cilt, 181 Aile sıra no, 20 sırada nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve MAKBULE oğlu/kızı, 06/01/1965 doğumlu,

 

#ilangovtr Basın no ILN02075928

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#ILN02075928#İlangovtr