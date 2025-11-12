T.C. ANKARA 20. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/438 Esas

Davacı , BAKİ KARADUMAN (TC.27704434146) ile Davalı , ONUR KONURALP (TC.11579264588), Davalı ÖZLEM NİHAN YILDIRIM(TC.3290618481) arasında mahkememizde görülmekte olan İhalenin Feshi (İcra İflas Kanunundan Kaynaklı (İİK M.134)) davası nedeniyle;

Davacı Baki Karaduman 'a gönderilen davetiye adresinde bulunamadığından tebliğ edilemediği, ilgili kolluk birimince tebligata yarar açık adres bilgilerinin bulunamadığı anlaşılmakla,

- Başlangıçta yatırılması gereken 281,80 TL başvuru harcı, 615,40 TL peşin harç ve 2.500,00 TL gider avansını yatırması için davacıya 23/12/2025 tarihine kadar kesin süre verilmesine,

- Belirtilen 281,80 TL başvuru harcı, 615,40 TL peşin harçların yatırılmaması halinde Harçlar Kanunu 30. ve 33. madde uyarınca ASIL DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILACAĞI VE İŞLEMDEN KALKAN DOSYANIN HMK 150 MADDE UYARINCA SÜRESİ İÇERİSİNDE YENİLENMEMESİ HALİNDE ASIL DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILACAĞI,

Belirtilen 2.500,00 TL olan gider avansının yatırılmaması halinde HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN HMK 114, 115 VE 120. MADDELERİNE GÖRE DAVANIZIN USULDEN RED EDİLECEĞİ TARAFINIZA İHTAR OLUNUR.

-Duruşmanın bırakıldığı 23/12/2025 tarihinde duruşmaya katılarak beyanda bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde gıyabınızda karar verileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu Tebligat Kanunu 28. Mad.Uyarınca ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ;

DAVACI BAKİ KARADUMAN TC.27704434146

02/05/1961Kangal Doğumlu, Mehmet Ali ve Haney'den olma

Bilinen Son Adresi : Mürsel Uluç Mahallesi 953.Cad.No:46/5 Dikmen Çankaya Ankara

#ilangovtr Basın no ILN02332241