ANKARA 20. İCRA CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 20. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS SAYISI : 2024/19

ŞİKAYETÇİ : FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ DİYARBAKIR ŞUBESİ

VEKİLİ : Av. SERDAR ÖLMEZ

SANIK :BASRİ ÇAĞLAR

SANIK : BASRİ ÇAĞLAR ÇAĞLAROĞLU GIDA

DAVA : Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme

DURUŞMA TARİHİ : 24/09/2026 GÜNÜ, SAAT: 14:25

Yukarıda yazılı olduğu şekilde müşteki Fibabanka Anonim Şirketi Diyarbakır Şubesi, vekili Av. Serdar Ölmez tarafından sanık Basri Çağlar aleyhine açılan ''Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme'' davasının duruşma gün ve saatinin yazılı olduğu şerhli tensip zaptı veşikayet dilekçesi, sanığın ''Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:14Muratlı/ Tekirdağ "adresine tebliğ edilemediğinden ve sanığın güncel adresine rastlanamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilip , şikayet dilekçesinin ilanının çıktığı günden itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, yokluğunuzda duruşma yapılarak yargılamaya devam edileceği, muhakemenin gıyabınızda görülerek yokluğunuzda karar verileceği CMK'nun 195 ve İİK'nun 349/5 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

SANIK: BASRİ ÇAĞLAR- TCKN : 52372064548- İsmail ve Hazel oğlu, 29/03/1958İSPERİH-BULGARİSTAN doğumlu,

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