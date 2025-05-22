ANKARA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/319 Esas

DAVALI: AHMET BÖREKÇİ Zafer Mahallesi 106. Sokak No:18 Merkez/ AYDIN

Davacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından davalılar Ahmet BÖREKÇİ, Ferkant Gökhan KAYA, Hasan CENGİZ, Kadir ZIHLI aleyhine açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM;

1- Bilirkişi kurulundan alınan kök raporlarda özetle; 20.09.2010 tarihli ödeme taahhütnamesinde toplam borç miktarının 78.471,46-AUD olarak taksitlendirildiği, ana para borcuna herhangi bir faiz eklenmediği, davacı idare tarafından da davalının borcunun 6111 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamına alınarak toplam 78.471,46-AUD borç miktarı üzerinden 48 ay eşit taksitle taahhüt edilen ödeme planının kabul edilmiş olduğu, yapılandırılan borcun son taksit tarihi olan 10.09.2014 tarihinden sonra idarenin davalı Ferkant Kaya'ya yazdığı 13.02.2015 tarihli yazıda, Ekim 2010 tarihinden itibaren ödenmesi talep edilen taksitlerin toplam 59.403,98 AUD kısmının ödendiği, bakiyesinin ödenmediği belirtilerek, bakiye borcun ödenmeyen taksitlerinin 20 gün içerisinde ödenmesi, aksi takdirde dava yoluyla tahsili yoluna gidileceğinin ihtar edildiği, Dolayısı hukuki takdiri sayın Mahkemeye ait olmak üzere, Ekim 2010 tarihinden itibaren faizsiz olarak taksitlendirilen toplam 78.471,46-AUD borcun son taksit tarihi itibariyle tamamının ödenmediği tespit edilerek davalının ödenmeyen toplam borcun ödenmesi hususunda miktar ve ödeme süresi belirtilerek 13.02.2015 tarihli yazı ile ihtar edildiği dikkate alındığında, davalının 13.02.2015 tarihli yazıda belirtilen 20 günlük süre sonu olan 05.03.2015 tarihinde TBK 117 inci madde hükmü bağlamında temerrüde düşmüş olduğunun değerlendirildiği, davacı idarenin tazminatlı duruma düşmüş davalıdan alacaklı olduğu 19.067,48-AUD (Avustralya Doları) anapara tutarına temerrüdün gerçekleştiği 05.03.2015 tarihinden itibaren ödeme gününe kadar, 3095 sayılı Kanunun 4/a maddesi uyarınca (Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı) faiz işletilebileceği rapor edilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

2-Tahkikat sona erdiğinden sözlü yargılama ve hüküm için ( 07/10/2025 günü saat 10.40 da) belirlenen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız, hazır bulunmadığınız taktirde yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ( İHTAR OLUNUR. HMK 186)

İlanen tebliğ olunur.

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