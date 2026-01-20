ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/737 Esas
DAVALI : NURİ YENEN Yenice Mah. İsmit Atila Cad. Fuar Alanı Lunapark No:29 Afyonkarahisar Merkez/AFYONKARAHİSAR
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve Sosyal İnceleme Raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 26/03/2026 günü saat: 10:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve Sosyal İnceleme Raporunun yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
