ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/18 Tereke

Mahkememizin 2025/18 Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan Terekenin Resmi Tasfiyesi davası kapsamında, 27/03/2022 tarihinde vefat eden Niğde ili, Bor ilçesi, Kayı mah/köyü, 51 cilt, 40 hane, 11 bsn'de nüfusa kayıtlı, Ramazan ve Yüksel'den olma, 10/02/1972 doğumlu, 23141486830 T.C. kimlik nolu, Müteveffa CEMAL ÇİVİOĞLU'nun yakın yasal mirasçılarının mirası reddettiklerinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir. Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. 28/09/2026

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